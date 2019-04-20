السعودية اليوم / 46 ألف طالب وطالبة يؤدون الاختبارات في مدارس تعليم محايل عسير غدًا



محايل 15 شعبان 1440 هـ الموافق 20 إبريل 2019 م واس

يؤدي غدًا أكثر من 46 ألف طالب وطالبة اختبارات الفصل الدراسي الثاني لهذا العام بالمرحلتين المتوسطة والثانوية في مدارس محايل عسير.

وأوضح مدير التعليم منصور بن عبد الله آل شريم أن قادة وقائدات المدارس مستعدين لاختبارات الفصل الدراسي الثاني في 315 مدرسة , مثمنًا جهودهم في التهيئة والاستقبال لهذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعًا حيث يساندهم في الميدان التربوي يوم غد بمشيئة الله تنفيذ خطة الجولة الميدانية من المشرفين التربويين والمشرفات التربويات والقيادات التربوية في الإدارة لمتابعة سير العمل خلال فترة الاختبارات 360 من المشرفين والمشرفات.

وأكد ضرورة الإشراف المباشر على الطلاب بين الفترتين وعدم السماح لهم بالخروج من المدرسة , مع ضرورة حث الطلاب على التوجه إلى منازلهم بعد الانتهاء من تأدية الاختبارات حفاظًا على سلامتهم واتباع جميع الإجراءات النظامية التي تضمن المحافظة على سلامة الكتاب المدرسي من العبث به مما يسيء إلى الجهود المبذولة ويمتهن قداسة ما يحويه المقرر العلمي والصفحات التي لاتخلو من الآيات والأحاديث الشريفة مع ضرورة التوعية والتنبيه بهذا الشأن.

// انتهى //

15:17ت م

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