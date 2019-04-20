السعودية اليوم / مياه الأمطار تجتاح منازل اللاجئين الفلسطينيين في مخيم برج الشمالي جنوب لبنان



بيروت 15 شعبان 1440 هـ الموافق 20 إبريل 2019 م واس

اجتاحت مياه الأمطار والسيول الجارفة اليوم، منازل اللاجئين الفلسطينيين في مخيم برج الشمالي قرب مدينة صور في لبنان.

وغمرت مياه الأمطار المنازل في أنحاء المخيم وأتلفت محتوياتها وشردت ساكنيها إلى مناطق بعيدة عن مستنقعات المياه التي تجمعت داخل المنازل وفي الطرقات التي تفصل بينها.

وكانت العاصفة التي تضرب لبنان أدت إلى خسائر مادية كبيرة داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بعد أن دخلت مياه الأمطار إلى المنازل وتسببت بهدم بعض الجدران.

الجدير بالذكر أن معظم أهالي المخيمات الفلسطينية في لبنان يعانون من تصدع في جدران منازلهم التي بات عدد كبير منها آيلًا للسقوط وغير صالح للسكن.

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15:13ت م

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