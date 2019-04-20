السعودية اليوم / أمير تبوك يرأس اجتماع الإدارات الحكومية والخدمية المعنية باستعدادات شهر رمضان الاثنين المقبل



تبوك 15 شعبان 1440 هـ الموافق 20 إبريل 2019 م واس

يرأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بعد غد الاثنين , الاجتماع الدوري للإدارات الحكومية والخدمية المعنية باستعدادات شهر رمضان المبارك.

ويأتي الاجتماع في إطار حرص سمو أمير منطقة تبوك على الوقوف عن قرب على الاستعدادات التي جرى اتخاذها لهذه المناسبة العظيمة ، التي يعيشها أبناء المملكة بطابع خاص يميزهم عن غيرهم من خلال سلوك معين يحفه الطابع الروحاني بهذا الشهر الفضيل.

وسيركز الاجتماع على مضاعفة جهود الادارات المعنية للتأكد من درجة الاستعدادات لشهر رمضان ، كما سيطلع سموه على آخر الاستعدادات للإدارات الحكومية.

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14:25ت م

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