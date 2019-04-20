السعودية اليوم / بلدية محافظة صامطة تختتم فعاليات "أسبوع الابداع البلدي"



صامطة 15 شعبان 1440 هـ الموافق 20 إبريل 2019 م واس

اختتمت أمس فعاليات أسبوع "الابداع البلدي" الذي نظمته بلدية محافظة صامطة تزامناً مع أسبوع الابداع العالمي لعام ٢٠١٩م ، وذلك بحديقة ساحة شهداء الوطن ومجمع السلام مول بالمحافظة .

وأوضح رئيس بلدية صامطة المهندس هادي بن علي دغريري، أن البلدية حرصت على استثمار مناسبة أسبوع الابداع البلدي بإقامة العديد من الفعاليات ,التي أبرزت من خلالها تحقيقها لأهم أهداف برنامج التحول البلدي وتعزيز المشاركة المجتمعية والتواصل مع مختلف شرائح المجتمع لتحسين الخدمات البلدية، وإيجاد الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه القطاع البلدي.

وبين أن الفعاليات تضمن معرض الابداع البلدي اشتمل على مجموعة من الأجنحة والأركان التعريفية التفاعلية كركن الخدمات البلدية , الذي يُقدم من خلاله جميع الخدمات للزوار والمراجعين، و ركن للمركز الصحي بالقطاع الجنوبي وفريق التمكين المجتمعي الذي قدم خدمات طبية كالتطعيم وقياس الدلالات الحيوية ومعرفة فصيلة الدم، وكذلك خدمات توعوية منها التوعية بحمى الضنك والملاريا والدرن، ومجموعة مبادرات جاء في مقدمتها مبادرة تطعيم عمال النظافة ، وركن لاستقبال الأفكار والمقترحات عبر رابط إلكتروني معد لذلك ومن خلال استقبال مهندسين ومهندسات معماريين يقدمون تصاميم لمشاريع تخدم العمل البلدي، وركن للفن التشكيلي ومرسم حر للأطفال، إضافة إلى للعديد من الفعاليات المصاحبة كزراعة أجزاء متفرقة من الحديقة ودهان الجدران ,التي بها كتابات تشوه المظهر العام .

وأشار المهندس دغريري إلى أن الفعاليات هدفت لإبراز الأفكار الإبداعية من داخل وخارج القطاع البلدي، والعمل على تبنيها وإشراك جميع شرائح المجتمع في تطوير أعمال القطاع البلدي، مقدماً الشكر لأمين منطقة جازان نايف بن سعيدان على متابعته ودعمه واهتمامه الدائم ، و لجميع الجهات المشاركة من مؤسسات حكومية وأهلية وفرق تطوعية وكل من أسهم في الفعاليات.

// انتهى//

14:01ت م

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