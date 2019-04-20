انت الان تتابع تفاصيل خبر قطر تحتفظ برئاسة "آسيوي القوى".. والإمارات تنتكس والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 20 أبريل 2019 03:51 مساءً - احتفظ القطري دحلان الحمد برئاسة الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى، بعد فوزه الساحق في الانتخابات، التي جرت السبت بالعاصمة القطرية الدوحة، ليستمر الرجل القوي في منصبه لدورة جديدة تستمر حتى عام 2023.

وحصل "الحمد" على 30 صوتاً مقابل 13 للمرشح الأردني سعد حيصات، في حين انسحب المرشح الإماراتي ناصر المعمري من الانتخابات التي عرفت مشاركة 45 دولة آسيوية.

وكانت دول حصار قطر، قد وضعت مخططاً لإزاحة الحمد، الذي تغلّب على الإماراتي أحمد الكمالي في انتخابات عام 2015، عن رئاسة الاتحاد الآسيوي للقوى"، من خلال "تشتيت الأصوات في الجولة الأولى، ثم توحد المنافسين خلف مرشح واحد أمام المرشح القطري في الجولة الحاسمة".

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وتحولت القارة الصفراء في عهد الحمد إلى عملاق في ألعاب القوى، ينتزع الميداليات على جميع المستويات؛ القارية والعالمية والأولمبية، فضلاً عن تكوين جيل جديد من الشباب والناشئين والواعدين في "أم الألعاب".

يُذكر أن قطر نجحت في السادس من أبريل الجاري، في كسب المعركة الانتخابية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم حين فاز مرشحها سعود المهندي بعضوية مجلس الفيفا، فضلاً عن احتفاظه بمنصبه نائباً للاتحاد القاري.

في الجهة المقابلة، فشلت السعودية والإمارات في الوصول إلى أي منصب بالاتحاد القاري بسقوط الثنائي خالد الثبيتي ومروان بن غليطة في انتخابات "تنفيذية" الفيفا والمكتب التنفيذي.