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مذيع سعودي يدعو لإلغاء متابعة مشاهير السناب: كم من سيدة ضحية بسبب تافهة عديمة الفائدة؟!
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذر الإعلامي والمذيع خالد العقيلي من خطورة تأثير حسابات مشاهير السناب وخصوصاً النساء على العلاقات الأسرية.
وقال العقيلي، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: نصيحة صادقة للجميع..
الغوا متابعة جميع مشاهير السناب وخصوصاً النساء.. لأن كل سناباتهم إعلانات ودعايات.
هم يجربون الخدمات مجاناً وأنتم تدفعون الدبل عشان تجربون اللي مدحوه.. دعوا عنكم المظاهر فوالله ما ضاق بِنَا العيش وكثُر التذمر وعدم الرضا إلا بعد خروج مشاهير السناب وغيرهم.. “.
وأضاف “أنا لا أُحمل المشاهير المعلنين المسؤولية في ما يقدمونه في السناب لأنهم وجدوا أرضاً خصبة تستقبل ما ينشرونه.. الكل مسؤول أمام الله وأمام مجتمعه في التصدي لهؤلاء السذَّج..
بعض المشاهير حرقوا قلوب الفقراء وتسببوا في تفريق كثير من الأزواج الذين كانوا يعيشون حياة متواضعة وجميلة”.
واستطرد العقيلي قائلاً: “كثير من الفتيات كرهت والدها وأسرتها لأنها لا توفر لها الذي شاهدته بسناب المشهورة! كثير من الزوجات أهلكت زوجها بالمصاريف لتصبح مثل المشهورة الفلانية! كثير من النساء أغوتها مشهورة أن الزواج سجن لها وارتباط وقيود وحببت لها الطلاق!”.
وختم الإعلامي خالد العقيلي بقوله “للأسف كلهم ضحايا المشهورات التافهات عديمات الفائدة!”.
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