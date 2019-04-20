فيديو.. رجل أمن يترجل من دوريته لمساعدة مُسن في عبور الطريق

2019-04-20

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

أصر رجل أمن في أحد شوارع المدينة المنورة، على مساعدة رجل مسن في عبور الطريق؛ حيث ترجّل من الدورية الأمنية ليساعد العجوز في مشاهد مؤثرة أثارت إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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وظهر رجل الأمن في المقطع، الذي تم تداوله على نطاق واسع، وهو يمسك بيد المسن ويعبر به الطريق، ثم يعود إلى الدورية الأمنية، التي نزل منها لمساعدة المسن، مستغلاً توقفها عند إشارة ضوئية حمراء بأحد التقاطعات.

وأشاد متداولو المقطع بأخلاق رجل الأمن ومساعدته للرجل المسن في عبور الطريق المزدحم بالسيارات.