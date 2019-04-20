، بالصور.. تخريج 300 صيدلي صغير ضمن مشروع "مدرك" ،

محمد بن مسعود - الدمام - يهدف لتعزيز السلوكيات الصحية لطلاب المدارس الابتدائية

احتفلت الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي "دوائي" بتخريج 300 صيدلي صغير ضمن مشروع "مدرك" خلال الحفل المقام يوم الخميس.

وأعلنت "دوائي" إنجاز المرحلة الأولى من "مدرك" الذي انطلق مطلع العام الحالي 2019 م بتخريج 300 صيدلي صغير من 10 مدارس بنين وبنات، وتمكين 10 مشرفين صحيين وتوعية ما يقارب خمسة آلاف مستفيد من الطلاب والطالبات في المرحلة الابتدائية بمدينة الرياض.

وبدأ مشروع "مدرك" بإقامة دورات تدريبية لجميع المشرفين الصحيين في المدارس المستهدفة استعرض من خلالها البرنامج وأهدافه وآليات العمل، ليتم بعد ذلك تدريب الطلاب والطالبات من قبل المشرف الصحي على الإلمام بالمعلومات ثم تقييم الطلاب باختبارات تجريبية لتحديد مدى استيعاب البرنامج.

وبعد ذلك، يقوم الصيدلي الصغير بتنفيذ حملة توعوية في المدرسة إضافة إلى محاضرات في الفصول عبر طرق ابتكارية وملهمة.

وذكرت قائدة مشروع "مدرك" الصيدلانية وجدان اليوسف أن البرنامج يهدف إلى تعزيز الصحة وتكوين السلوكيات الصحية لطلاب المدارس الابتدائية وتدريب وتمكين المشرفين الصحيين من التثقيف الدوائي، إلى جانب المساهمة في دعم المدارس المعززة للصحة.

وأضافت: "مدرك" يستهدف توعية 40 ألف طالب وطالبة وتخريج ثلاثة آلاف صيدلي صغير من 100 مدرسة على عدة مراحل زمنية، بإقامة حملات توعوية لجميع طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية للتعرّف على الدواء والاستخدام الأمثل للأدوية وطريقة تخزينها بشكل صحيح.

وأشارت إلى أن التوعية تتضمن كذلك التعريف بأنواع الأدوية المزمنة والمضادات الحيوية، والتنبيه على الأخطاء الشائعة في التعامل مع الأدوية، وإيضاح أهمية الفيتامينات والمعادن المهمة.