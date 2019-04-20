، الأربعاء.. معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران يحتفل بتخريج الدفعة 129 ،

محمد بن مسعود - الدمام - "السعدي": الخريجون نهلوا الكثير من العلوم الفنية بمجال الطيران

يحتفل معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران مساء يوم الأربعاء المقبل بتخريج الدفعة 129من طلبته، برعاية قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود.

وأوضح قائد معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية اللواء الفني الركن محمد بن خلف السعدي، مؤكدًا أن هذه المناسبة هي فخر واعتزاز لنا وللخرجين جميعاً وفيها تجديد للعهد والولاء لقيادتنا الرشيدة، كما نجدها فرصة للترحيب بقائد القوات الجوية لرعايته حفل تخريج الدورة (129) من طلبة المعهد.

وبين قائد المعهد أن الخريجين نهلوا الكثير من العلوم الفنية في مجال الطيران واكتسبوا المزيد من التدريب والتطبيق، مبيناً أن المعهد يضم أحدث ما توصلت إليه التقنية من الأجهزة اللازمة للتدريب ومن الورش الفنية والمعامل التي صممت على أحدث تقنيات العصر، بما يتوافق مع رؤية المملكة ( 2030) وبرامج التطوير والتحديث المستمرة لمنظومات القوات الجوية الملكية السعودية.

وأشار السعدي إلى أن الخريجين أكملوا ولله الحمد جميع متطلبات التخرج من الدراسات النظرية والعملية والتدريبات المستمرة حتى أصبحوا يتميزون بكفاءة علمية وخبرة فنية متميزة لصيانة وتجهيز طائراتنا العسكرية بكل فخر واعتزاز.

وأضاف أن رعاية قائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز لتخريج الدورة (129 ) هو وسام فخر واعتزاز لنا جميعاً ويسعد أبناءنا الخريجين لهذا اللقاء الميمون الذي يجسد أسمى معاني التلاحم الوثيق بين القائد وجنوده البواسل المخلصين في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

وتابع، يأتي ذلك وفق نهج قادتنا في هذه البلاد حينما يشاركون أبناءهم أفراحهم ويزرعون الثقة في نفوسهم ليكونوا بإذن الله حماة لهذا البلد العظيم.

واستطرد السعدي قائلاً إن مستوى الخريج من هذا المعهد أصبح يضاهي أرفع المستويات من خلال التدريبات والدراسة العسكرية والفنية وارتفاع مستوى النجاح في المناهج الدراسية.

وهنأ الخريجين، سائلاً المولى التوفيق والسداد في أداء مهمتهم العظيمة للذود عن الوطن والدفاع عن مقدساته في ظل ما يلقاه هذا المعهد من دعم لا محدود ورعاية كريمة من حكومتنا الرشيدة تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ونائب وزير الدفاع، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظهم جميعًا ويديم نعمة الأمن على وطننا الغالي.