، بينهم سيدتان.. تعيين 6 من رجال الأعمال لمجلس غرفة جدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - ينضمون إلى 12 عضواً فازوا في انتخابات الدورة القادمة

عيّن وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اليوم، ستة من رجال وسيدات الأعمال، وفقاً لنظام الغرف التجارية ولائحته التنفيذية أعضاء بمجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بجدة للدورة القادمة.

جاء ذلك بعد مضي ثلاثة أسابيع من إسدال الستار على انتخابات مجلس الإدارة الـ22 للدورة القادمة.

وقد عيّن "القصبي": أحمد بن سجدي العطاري العتيبي، رائد بن ابراهيم سليمان المديهم، صالح بن ناصر عبدالعزيز السريع، محمد بن يوسف محمد ناغي، دينا بنت حسن سالم النهدي وسارة بنت عايد محمد العايد.

وأقر الوزير تشكيل مجلس إدارة غرفة جدة للدورة القادمة بالمعينين الستة، إضافة إلى من فازوا بالعضوية عن طريق الانتخابات وعددهم 12 عضواً، ليصبح العدد 18 عضواً هم: رابح السلمي "1465 صوتاً"، وعبدالله بن رده الحارثي "1252 صوتاً"، وعبدالله بن معيلي السهلي "1007 أصوات"، وماجد بن مخضور الصحفي "845 صوتاً"، علاء بن يوسف باشنفر "764"، وعبدالله بن فهد السلمي "603 أصوات"، فيما ضمّت قائمة فئة الصناع: خلف بن هوصان العتيبي "1567 صوتاً"، ونايف بن عبدالمحسن الراجحي "1268 صوتاً"، وإبراهيم بن محمد بترجي "1155 صوتاً"، وفايز بن عبدالله الحربي "1073 صوتاً"، وماجد بن سالم الحربي "1023 صوتاً"، وأسامة بن زكريا جمجوم "979 صوتاً".

وأكد الوزير "القصبي" أن مدة العضوية لهذا المجلس أربع سنوات.