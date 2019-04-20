، غداً.. 300 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات نهاية العام بجدة ،

- 1/2
- 2/2
يؤدي صباح غدًا الأحد أكثر من ٣٠٠ ألف طالب وطالبة بالمرحلتين المتوسطة والثانوية في كل من مدارس جدة ورابغ وخليص اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي 1439/ 1440هـ.
وأوضح المدير العام للتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي أنه تم إعداد واعتماد خطة عمل خاصة بالاختبارات بالتنسيق بين مكاتب التعليم والإشراف التربوي وإدارتي الاختبارات والقبول بنين وبنات لتهيئة الأجواء الملائمة للطلاب والطالبات لأداء اختباراتهم.
وأشار الثقفي إلى الزيارات اليومية للقيادات التعليمية بجدة للمدارس بالإضافة إلى الكوادر الإشرافية والتواجد الميداني طوال أعمال الاختبارات لتقديم الدعم اللازم للمعلمين والمعلمات وقادة وقائدات المدارس ومتابعة أعمال التصحيح ورصد الدرجات بشكل يومي.
وأشاد الثقفي بجهود قادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات لتهيئة البيئة المدرسية الجيدة وتوفير أسباب الراحة النفسية للطلاب والطالبات لأداء اختباراتهم، مؤكدًا على أهمية التعاون بين الأسرة والمدرسة من خلال متابعة أولياء الأمور لأبنائهم وبناتهم عقب إتمامهم لأداء اختباراتهم وانصرافهم من مدارسهم بشكل يومي، لافتًا إلى ضرورة بقاء الطلاب والطالبات داخل مدارسهم حتى حضور أولياء أمورهم وتفعيل المناوبة والإشراف اليومي.
وحث الطلاب على الجد والاجتهاد وعدم التواجد في أماكن التجمعات وتجنب الممارسات السلوكية الخاطئة حفاظًا على سلامتهم، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية لمتابعة الحركة المرورية ورصد المخالفات السلوكية التي قد تقع بالقرب من المدارس، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.
غداً.. 300 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات نهاية العام بجدةعبدالله الراجحي الخليج 365 2019-04-20
يؤدي صباح غدًا الأحد أكثر من ٣٠٠ ألف طالب وطالبة بالمرحلتين المتوسطة والثانوية في كل من مدارس جدة ورابغ وخليص اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي 1439/ 1440هـ.
وأوضح المدير العام للتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي أنه تم إعداد واعتماد خطة عمل خاصة بالاختبارات بالتنسيق بين مكاتب التعليم والإشراف التربوي وإدارتي الاختبارات والقبول بنين وبنات لتهيئة الأجواء الملائمة للطلاب والطالبات لأداء اختباراتهم.
وأشار الثقفي إلى الزيارات اليومية للقيادات التعليمية بجدة للمدارس بالإضافة إلى الكوادر الإشرافية والتواجد الميداني طوال أعمال الاختبارات لتقديم الدعم اللازم للمعلمين والمعلمات وقادة وقائدات المدارس ومتابعة أعمال التصحيح ورصد الدرجات بشكل يومي.
وأشاد الثقفي بجهود قادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات لتهيئة البيئة المدرسية الجيدة وتوفير أسباب الراحة النفسية للطلاب والطالبات لأداء اختباراتهم، مؤكدًا على أهمية التعاون بين الأسرة والمدرسة من خلال متابعة أولياء الأمور لأبنائهم وبناتهم عقب إتمامهم لأداء اختباراتهم وانصرافهم من مدارسهم بشكل يومي، لافتًا إلى ضرورة بقاء الطلاب والطالبات داخل مدارسهم حتى حضور أولياء أمورهم وتفعيل المناوبة والإشراف اليومي.
وحث الطلاب على الجد والاجتهاد وعدم التواجد في أماكن التجمعات وتجنب الممارسات السلوكية الخاطئة حفاظًا على سلامتهم، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية لمتابعة الحركة المرورية ورصد المخالفات السلوكية التي قد تقع بالقرب من المدارس، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.
20 إبريل 2019 - 15 شعبان 1440
03:20 PM
بالمرحلتين المتوسطة والثانوية.. والثقفي: خطة لتهيئة الأجواء
يؤدي صباح غدًا الأحد أكثر من ٣٠٠ ألف طالب وطالبة بالمرحلتين المتوسطة والثانوية في كل من مدارس جدة ورابغ وخليص اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي 1439/ 1440هـ.
وأوضح المدير العام للتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي أنه تم إعداد واعتماد خطة عمل خاصة بالاختبارات بالتنسيق بين مكاتب التعليم والإشراف التربوي وإدارتي الاختبارات والقبول بنين وبنات لتهيئة الأجواء الملائمة للطلاب والطالبات لأداء اختباراتهم.
وأشار الثقفي إلى الزيارات اليومية للقيادات التعليمية بجدة للمدارس بالإضافة إلى الكوادر الإشرافية والتواجد الميداني طوال أعمال الاختبارات لتقديم الدعم اللازم للمعلمين والمعلمات وقادة وقائدات المدارس ومتابعة أعمال التصحيح ورصد الدرجات بشكل يومي.
وأشاد الثقفي بجهود قادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات لتهيئة البيئة المدرسية الجيدة وتوفير أسباب الراحة النفسية للطلاب والطالبات لأداء اختباراتهم، مؤكدًا على أهمية التعاون بين الأسرة والمدرسة من خلال متابعة أولياء الأمور لأبنائهم وبناتهم عقب إتمامهم لأداء اختباراتهم وانصرافهم من مدارسهم بشكل يومي، لافتًا إلى ضرورة بقاء الطلاب والطالبات داخل مدارسهم حتى حضور أولياء أمورهم وتفعيل المناوبة والإشراف اليومي.
وحث الطلاب على الجد والاجتهاد وعدم التواجد في أماكن التجمعات وتجنب الممارسات السلوكية الخاطئة حفاظًا على سلامتهم، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية لمتابعة الحركة المرورية ورصد المخالفات السلوكية التي قد تقع بالقرب من المدارس، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.
، غداً.. 300 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات نهاية العام بجدة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر غداً.. 300 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات نهاية العام بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.