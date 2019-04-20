، غداً.. 300 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات نهاية العام بجدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بالمرحلتين المتوسطة والثانوية.. والثقفي: خطة لتهيئة الأجواء

يؤدي صباح غدًا الأحد أكثر من ٣٠٠ ألف طالب وطالبة بالمرحلتين المتوسطة والثانوية في كل من مدارس جدة ورابغ وخليص اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي 1439/ 1440هـ.

وأوضح المدير العام للتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي أنه تم إعداد واعتماد خطة عمل خاصة بالاختبارات بالتنسيق بين مكاتب التعليم والإشراف التربوي وإدارتي الاختبارات والقبول بنين وبنات لتهيئة الأجواء الملائمة للطلاب والطالبات لأداء اختباراتهم.

وأشار الثقفي إلى الزيارات اليومية للقيادات التعليمية بجدة للمدارس بالإضافة إلى الكوادر الإشرافية والتواجد الميداني طوال أعمال الاختبارات لتقديم الدعم اللازم للمعلمين والمعلمات وقادة وقائدات المدارس ومتابعة أعمال التصحيح ورصد الدرجات بشكل يومي.

وأشاد الثقفي بجهود قادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات لتهيئة البيئة المدرسية الجيدة وتوفير أسباب الراحة النفسية للطلاب والطالبات لأداء اختباراتهم، مؤكدًا على أهمية التعاون بين الأسرة والمدرسة من خلال متابعة أولياء الأمور لأبنائهم وبناتهم عقب إتمامهم لأداء اختباراتهم وانصرافهم من مدارسهم بشكل يومي، لافتًا إلى ضرورة بقاء الطلاب والطالبات داخل مدارسهم حتى حضور أولياء أمورهم وتفعيل المناوبة والإشراف اليومي.

وحث الطلاب على الجد والاجتهاد وعدم التواجد في أماكن التجمعات وتجنب الممارسات السلوكية الخاطئة حفاظًا على سلامتهم، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية لمتابعة الحركة المرورية ورصد المخالفات السلوكية التي قد تقع بالقرب من المدارس، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.