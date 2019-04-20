شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تستعرض تجربة مركز القطيف في علاج أمراض الدم والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال الملتقى تقديم عرض تجربة مركز القطيف في التعامل مع مرض فقر الدم المنجلي ، بالإضافة إلى عرض نتائج ورش العمل ، ومناقشة السياسات والإجراءات الخاصة بالتعامل مع مرض فقر الدم المنجلي.
وناقش المختصون في أمراض الدم من مختلف مناطق المملكة مع الجهات ذات العلاقة خلال الملتقى , برنامج أمراض الدم الوراثية الذي تسعى الصحة من خلاله للوصول لمجتمع صحي يضمن تمكين مريض فقر الدم المنجلي من مواجهة هذا المرض و تحدياته.
ويهدف الملتقى إلى إنشاء برنامج لأمراض الدم الوراثية وتطوير مراكز امراض الدم الوراثية وتحديداً مرض فقر الدم المنجلي ، بالإضافة إلى وضع خطوط عريضة لدور مجموعة العمل بإشراكهم في توحيد الأهداف والتوصيات وتوحيد الجهود والحد من هدر الموارد والطاقات في مجال الخدمة المقدمة لمرض فقر الدم المنجلي في المملكة ، وكذلك العمل على تحقيق الاستفادة المثلى من خبرات مجموعة العمل لتوحيد السياسات والإجراءات المتبعة في علاج هذا المرض.
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