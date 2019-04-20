شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» : إصدار 18 ألف حكم قضائي في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل
وقدمت المرافق العدلية خلال نفس الفترة ما يزيد على 178 ألف خدمة للمستفيدين تنوعت بين عمليات توثيق وتنفيذ وكذلك الخدمات التي تقدمها المحاكم.
وبلغ إجمالي العمليات التي تم تقديمها في المحاكم كافة "دون التنفيذ" 91927 عملية، فيما قدمت محاكم التنفيذ 21964 خدمة للمستفيدين خلال الأسبوع المنصرم، أما عمليات التوثيق فبلغت 64510 عمليات خلال الفترة ذاتها.
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