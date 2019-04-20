شكرا لقرائتكم خبر عن تتويج الفرق الفائزة بمنافسات طلاب التربية الخاصة والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال الحفل الختامي لمسابقة المنافسات المسرحية ومعرض التربية الفنية «لبرامج الصم» للعام الدراسي الحالي، والذي أقيمت فعالياته على خشبة مسرح مجمع الأمير سعود بن نايف التعليمي - القسم الثانوي. وقد أعلنت لجنة التحكيم الفرق المسرحية الفائزة بالمركز الأول للمرحلتين الثانوية والمتوسطة، حيث حقق المركز الأول طلاب برنامج الصم بثانوية الفضيل بن العياض بالجبيل، وطلاب برنامج الصم بمتوسطة مؤتة بالقطيف.
كما تم إعلان الفرق المسرحية الفائزة بالمركز الثاني للمرحلتين الثانوية والمتوسطة، حيث حقق المركز الثاني طلاب برنامج الصم بثانوية سعود بن نايف بالدمام، وطلاب برنامج الصم بمتوسطة عبدالله بن عامر بالدمام.
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