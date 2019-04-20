شكرا لقرائتكم خبر عن تتويج الفرق الفائزة بمنافسات طلاب التربية الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

توج مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان أمس الأول، الفرق المسرحية الفائزة بمنافسات طلاب التربية الخاصة للمرحلة المتوسطة والثانوية والممثلين لـ «برامج فئة الصم»، مؤكداً حرص حكومتنا الرشيدة -وفقها الله- في دعم جميع شرائح أبنائها الطلبة بما فيهم فئة «الصم»، وهناك جهود حثيثة تبذلها وزارة التعليم لتقديم الأفضل لهم دائما باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من نسيج هذا المجتمع والذراع المساهمة في بناء ونهضة هذا الوطن المعطاء.

جاء ذلك خلال الحفل الختامي لمسابقة المنافسات المسرحية ومعرض التربية الفنية «لبرامج الصم» للعام الدراسي الحالي، والذي أقيمت فعالياته على خشبة مسرح مجمع الأمير سعود بن نايف التعليمي - القسم الثانوي. وقد أعلنت لجنة التحكيم الفرق المسرحية الفائزة بالمركز الأول للمرحلتين الثانوية والمتوسطة، حيث حقق المركز الأول طلاب برنامج الصم بثانوية الفضيل بن العياض بالجبيل، وطلاب برنامج الصم بمتوسطة مؤتة بالقطيف.

كما تم إعلان الفرق المسرحية الفائزة بالمركز الثاني للمرحلتين الثانوية والمتوسطة، حيث حقق المركز الثاني طلاب برنامج الصم بثانوية سعود بن نايف بالدمام، وطلاب برنامج الصم بمتوسطة عبدالله بن عامر بالدمام.