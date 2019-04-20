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2019-04-20 بأمر الملك سلمان.. الدوسري يؤم المصلين بالمسجد الحرام والحذيفي والمهنا بالحرم النبوي في رمضان متابعات الخليج 365 - الرياض وافق خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، على تكليف عدد من أصحاب الفضيلة لإمامة المصلين بصلاتي التراويح والقيام خلال شهر رمضان المبارك ١٤٤٠هـ، كالتالي: د. ياسر الدوسري إماماً للمصلين بالمسجد الحرام Advertisements د. أحمد الحذيفي إماماً للمصلين بالمسجد النبوي د. خالد المهنا إماماً للمصلين بالمسجد النبوي









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