حساب المواطن يوضح الطريقة الصحيحة للإفصاح عن الراتب

2019-04-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365، اليوم السبت، الطريقة الصحيحة، لإدخال الراتب للحصول على الدعم المستحق، وحتى لا يتأثر دعم المستفيد بتضارب أو اختلاف البيانات.

وقال برنامج حساب متابعات الخليج 365 إنه يتم الإفصاح عن إجمالي الراتب شاملاً جميع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل.

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جاء ذلك في رد من البرنامج على مستفيد وجه سؤالاً قال خلاله: “هل الدخل الشهري اللي أدخله في بياناتي بعد خصم التأمينات الاجتماعية ولا قبل الخصم؟”.

ورد البرنامج عبر حساب خدمة العملاء بقوله “حياك الله، يتم الإفصاح عن إجمالي الراتب شاملاً جميع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل “التأمينات/التقاعد” ولا يتم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة، نسعد بخدمتك”.

وأعلن برنامج حساب متابعات الخليج 365 في وقت سابق أنه سيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهريًّا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، وبإمكان المستفيد معرفة نتيجة أهليته عن طريق الحساب (دراسة الأهلية).

وتابع حساب متابعات الخليج 365 أن في حال تم إضافة تابع بعد تاريخ 10 إبريل سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغه باستيفائه لشروط الأهلية عن طريق الحساب (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر “يونيو”.