2019-04-20

شرط مهم يجهله الكثيرون للحصول على دعم سند محمد بن سلمان للزواج

متابعات الخليج 365 - الرياض

وضع برنامج سند محمد بن سلمان العديدَ من الشروط للحصول على الدعم ضمن مبادرة الزواج، وذلك لتحقيق المساواة بين جميع المتقدمين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

ومن أهم هذه الشروط التي يجهلها الكثيرون عند التقديم للحصول على دعم مبادرة الزواج، شرط عمر الزوج والزوجة.

ووضع برنامج سند محمد بن سلمان شرطاً مهماً للحصول على الدعم يتعلق بعمر الزوج والزوج عند التقديم للحصول على الدعم.

واشترط البرنامج أن يكون عمر الزوج ما بين (21 – 40) سنة وللزوجة بين (18- 40) سنة.

مبادرات تنموية واجتماعية

يهدف برنامج سند محمد بن سلمان، الذي أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى تلمس احتياجات فئات متنوعة من المجتمع لتحقيق الحياة الكريمة والاستقرار.

ويقدم البرنامج مبادرات تنموية واجتماعية توفر المساندة من خلال الدعم المادي والمعرفي في إطار عملي واضح وآليات محددة عبر منصة تقنية تشمل جميع خدمات البرنامج وتكفل الوصول إلى فئات المجتمع المختلفة”.

ويقوم البرنامج على فكرة توحيد جهود العمل غير الربحي المختص بالمساندة المادية للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجاً لإيجاد نوع من التوازن بين فئاته، من خلال مبادرات فعالة تهدف إلى تقديم العون المباشر وتضع في الوقت نفسه التحولات الاقتصادية والطموحات المستقبلية بعين الاعتبار حتى تصنع أثراً مستداماً وأقوى في الرسالة.

الدورة التثقيفية

وكان برنامج سند محمد بن سلمان للمبادرات الاجتماعیة قد اشترط أيضا على المتقدمین بطلب الحصول على دعم مادي للزواج حضور دورة تثقیفیة.

وأفاد البرنامج أن حضور “دورة الوعي المالي” واجتیازھا بدرجة لا تقل عن 60% شرط للحصول على الدعم المادي من مبادرة البرنامج لمساندة المقبلین على الزواج.

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وأرجع البرنامج ھذا الشرط إلى تطلعاته بأن يكون جمیع المستفیدين منه قادرين على تحسین أوضاعھم وتحقیق أھدافھم، وأمله أن يساھم العطاء المادي في رفع الوعي والمعرفة وأن يصنع أثراً مستداماً.

خطوات التسجيل

وبعد إيداع أول عطاء بدأت الاستفسارات تتوالى عن خطوات التسجيل في البرنامج للحصول على دعم مبادرة الزواج”.

ونشر برنامج سند محمد بن سلمان في وقت سابق، تغريدة جديدة أوضح من خلالها طريقة التسجيل في أولى المبادرات للاستفادة من البرنامج.

وأوضح البرنامج، أنه يمكن التسجيل للاستفادة من أولى المبادرات من خلال الرابط التالي (هنا).

ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

– زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج سند محمد بن سلمان.

– اختيار صفحة مبادرة سند الزواج.

– التأكد من مطابقة المتقدم للشروط والمعايير.

– إنشاء حساب وإدخال البيانات.

– اجتياز دورة الوعي المالي.

– انتظار رسالة اعتماد الطلب.