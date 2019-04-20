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فيديو.. رئيس ليبيريا يهرب من مكتبه بسبب الثعابين
متابعات الخليج 365 - متابعة
أجبرت الثعابين السامة رئيس ليبيريا الحالي ونجم كرة القدم السابق جورج ويا على الخروج من مكتبه بالمبني الحكومي الذي ظهرت فيه فجأة ليضطر لأداء مهامه الرئاسية من منزله.
وأظهر مقطع فيديو بثّته صحيفة ”فرانت بيدج أفريكا” الليبيرية، ثعباناً أسود من النوع السام، وهو يتسلل من فتحة تهوية فوق مكتب الأمن بوزارة الخارجية بينما كان الموظفون يحاولون إخراجه.
كما اضطر مسؤولون آخرون بوزارة الخارجية بمغادرة المبنى الحكومي على أن يتم استئناف العمل فيه بعد غد الاثنين فور تطهيره من الثعابين.
وكان المبنى قد تم إخلاؤه في مارس وأبريل الجاري؛ لتعقيمه ضد الثعابين لكنها ظهرت مرة أخرى في الدولة التي تعد موطناً لها.
الجدير بالذكر أن “ويا” كان لاعب القرن في القارة الإفريقية وحصل على جائزة أفضل لاعب في العالم من الفيفا عام 1995، وأصبح رئيساً لبلاده عام 2018 بعد مسيرة كروية وسياسية حافلة.
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