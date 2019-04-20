اتهام عمر البشير بغسيل الأموال وحيازة مبالغ ضخمة

2019-04-20

متابعات الخليج 365 - متابعة

أفاد مصدر قضائي السبت أن النيابة العامة في السودان فتحت بلاغين ضد الرئيس المخلوع، عمر البشير، بتهم غسل أموال وحيازة مبالغ ضخمة.

وكان البشير نُقل مساء الثلاثاء إلى سجن كوبر في مدينة بحري بالخرطوم، وفقاً لـ”العربية”.

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كما ذكرت وكالة “رويترز”، نقلاً عن مصدرين من عائلة البشير، أنه نُقل إلى سجن كوبر في العاصمة السودانية في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء. وقال مصدر في السجن إن البشير محتجز في حبس انفرادي تحت حراسة مشددة.

وأوضح المصدران من العائلة أنه كان محتجزاً تحت الحراسة المشددة، منذ أن عزله الجيش يوم الخميس الماضي في المقر الرئاسي الموجود داخل المجمع الذي يشمل أيضاً وزارة الدفاع.

يذكر أن البشير حكم السودان على مدى 30 عاماً قبل الإطاحة به الأسبوع الماضي، عقب تظاهرات حاشدة هزّت البلاد منذ ديسمبر.

ويخضع لمذكرتي توقيف دوليتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية عامي 2009 و2010 بتهمة الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2008.