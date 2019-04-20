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شاهد.. إنشاء أول فرقة جوالة نسائية بجامعة الطائف
متابعات الخليج 365 - الطائف
شهدت جامعة الطائف إنشاء أول فرقة جوالة نسائية بالجامعة، تضم في عضويتها 48 طالبة، قدمن عرضهن الأول في حضور مدير الجامعة الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان.
وأطلقت الجامعة بمناسبة إنشاء الفرقة أول خيمة تعريفية بالحركة الكشفية بشطر الطالبات.
وقدمت عضوات فرقة الجوالة عرضهن الأول أمام مدير الجامعة، وقمن بإلقاء التحية الكشفية والوعد الكشفي في حضوره وحضور وكلاء الجامعة وعدد من منسوبيها ومنسوباتها.
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