2019-04-20

غداً.. ٤٦ ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات نهاية العام بمحايل عسير

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل

تنطلق يوم غدٍ الأحد اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي ١٤٣٩ /١٤٤٠هـ للمرحلتين المتوسطة والثانوية بمحايل عسير.

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وأكد مدير التعليم في محايل عسير منصور بن عبدالله آل شريم جاهزية الإدارة لاستقبال ٤٦ ألف طالب وطالبة لأداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني في ٣١٥ مدرسة متوسطة وثانوية، ويساهم في تنفيذ خطة الإدارة لمتابعة سير الاختبارات ٣٦٠ مشرفاً ومشرفة.

وثمَّن آل شريم جهود جميع اللجان في الإدارة ومكاتب التعليم والمدارس (بنين وبنات) لتهيئة مقرات الاختبارات لاستقبال هذه الفئة الغالية على قلوبنا ؛ لأداء اختباراتهم في أجواء تربوية مناسبة.

وحث جميع العاملين في الميدان التربوي على ضرورة الإشراف على الطلاب والطالبات بين الفترات ومتابعة خروجهم في نهاية فترات الاختبار بصفة يومية، وأوصى أبناءه الطلاب والطالبات بالجد والاجتهاد، داعيًا لهم بالتوفيق والنجاح.