أول فيلم كوميدي سعودي مصري إماراتي.. عمل فني غير تقليدي

2019-04-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن المخرج السعودي “حيدر سمير الناصر” عن بدء تصوير فيلم “بعد الخميس”، ونوه إلى أنه سيكون فيلمًا غير تقليدي وسيشهد تغييرات جديدة لمفهوم السينما السعودية، ولن يُقدَّم على أنه سينما خليجية، وإنما سينما عربية، كونه يضم فنانين من 5 دول عربية أخرى.

“بعد الخميس” هو فيلم اجتماعي كوميدي، يتحدث عن شباب الجيل الحالي، وستوظف كل الإمكانيات والتقنيات ليجذب هذا الجيل، ليناقش مشكلاته مع التربية والعادات والتقاليد.

تدور أحداث الفيلم حول أخوين في مرحلة الشباب، يعيشان حالة من الرفاهية واللامبالاة تحت جناح والدهما شديد الثراء. هذه الحالة لا تستمر طويلًا، إذ يتوفى والدهما، تاركًا وصيةً لشقيقه بأن يهتم بولديه ويعلمهما كيف تكون الحياة من غير الرفاهية والثراء.

الفيلم من تأليف وإخراج، المخرج السعودي “حيدر سمير الناصر”، إنتاج شركة “العنود” للإنتاج والتوزيع الفني، تحت إشراف المنتج “أمير الأشمل”.

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يشارك في بطولة الفيلم نخبة من نجوم الوطن العربي، تضم: الفنان “طلعت زكريا” من مصر. “عبد الله الجميري”، “ميلا الزهراني” و”محمد هاشم” من السعودية. “منصور الفيلي”، “بلال عبد الله”، “علي تميمي” و”جيهان أنور” من الإمارات. بالإضافة إلى “داليدا خليل” من لبنان، و “بسام علي” من سوريا، والغناء في الفيلم بصوت المطرب العراقي “محمود تركي”.

سيتم تصوير فيلم “بعد الخميس” ما بين مدينة أبو ظبي وضواحيها، ومدينة العين؛ لأن مشاهد الفيلم تتوزع ما بين مشاهد صحراوية وأخرى تحتاج لوجود البحر، أما المشاهد الداخلية فستصور في مدينة أبو ظبي الإنتاجية، التي تقدم دعمًا كاملًا للفنانين والمخرجين.

يذكر أن المملكة العربية السعودية تعيش منذ عدة سنوات حالة من الانفتاح الفني والثقافي لم تشهدها من قبل، كان أهم مظاهرها إصدار قرار بافتتاح وتشغيل 50 صالة سينما في أغلب مدن المملكة، بحلول العام 2030.

وافتتحت أول دار عرض سينمائي في المملكة العام الماضي، بعد أن كان الأمر محظورًا لمدة 35 عامًا.

وعرض فيلم “رولم” أول فيلم درامي سعودي في هذا العام حيث كان يُعرض في السينمات السعودية بعد حالة الانفتاح الفني، كما ستشهد السينما السعودية أيضًا بدء تصوير فيلم “بعد الخميس” وهو أول فيلم كوميدي سعودي بمشاركة فنانين من 5 دول عربية ومنها مصر.