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2019-04-20 فيديو.. الزعاق يتوقع تقلبات جوية وانخفاضاً حرارياً منتصف الأسبوع المقبل متابعات الخليج 365 - الرياض توقع الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، تقلبات جوية على المملكة منتصف الأسبوع المقبل. Advertisements وقال في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، انخفاض محسوس لدرجات الحرارة ومسبوقة برياح مثيرة للغبار والأتربة منتصف الأسبوع المقبل الاثنين والثلاثاء 17 / 8 / 1440 الموافق 22 / 4 / 2019م. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شمال وغرب المملكة كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية (على مرتفعات نجران، جازان. عسير، الباحة وتمتد شرقاً إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض).









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