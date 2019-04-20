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فيديو.. التجارة تعلق على مقطع فيديو قمر الدين المخلوط بالزجاج
متابعات الخليج 365 - الرياض
علقت وزارة التجارة والاستثمار على مقطع الفيديو المتداول تحت عنوان “قمر الدين المخلوط بالزجاج”، مؤكدة أنه قديم.
وقالت الوزارة في بيان لها إنه إشارة إلى المقطع المتداول بعنوان “قمر الدين منتج سوري مخلوط بزجاج” توضح الوزارة أن هذا المقطع قديم ويعاد تداوله.
وأضافت أن ما ورد فيه غير صحيح، حيث سحبت هيئة الغذاء والدواء العينات وأخضعتها للتحاليل المخبرية وأثبتت النتائج سلامته ومطابقته للمواصفات وخلوه من أي شوائب.
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