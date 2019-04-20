شكرا لقرائتكم وظائف في شركة أمازون بالرياض وجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-04-20 وظائف في شركة أمازون بالرياض وجدة متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة أمازون العالمية (Amazon) المتخصصة بالتجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية، عبر موقعها الإلكتروني الخاص بالتوظيف، توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة لحديثي التخرج ولذوي الخبرة من حملة البكالوريوس والماجستير، للعمل بالشركات التابعة لها، في مدينة الرياض ومحافظة جدة، بالمسميات التالية (محلل الأعمال، ومحلل الأعمال التجارية، ومدير تطوير الأعمال، ومساعد تنفيذي، ومدير قسم المشتريات، ومدير البيئة والصحة والسلامة)، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه. Advertisements الوظائف:

* الرياض:

1- محلل الأعمال (Business Analyst) (لا يشترط وجود خبرة سابقة).

2- محلل الأعمال التجارية (Commercial Business Analyst).

3- مدير تطوير الأعمال (Business Development Manager).

4- مساعد تنفيذي (Executive Assistant). * جدة:

1- مدير قسم المشتريات (Procurement Category Manager).

2- مدير البيئة والصحة والسلامة (EHS Manager). طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي: اضغط هنا









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وظائف في شركة أمازون بالرياض وجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.