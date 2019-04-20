الان تتابع خادم الحرمين يكلف 3 أئمة لصلاتي التراويح والقيام في رمضان المقبل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365: صدرت الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم، بتكليف عدد من أصحاب الفضيلة لإمامة المصلين بصلاتي التراويح والقيام خلال شهر رمضان المبارك ١٤٤٠، بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. وجرى تكليف الأئمة: د. ياسر الدوسري بـالمسجد الحرام، د. أحمد الحذيفي، ود. خالد المهنا بالمسجد النبوي.

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