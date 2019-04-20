شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى قانوني يبحث عقود المقاولات ومشاريع البلديات والإسكان في المغرب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

بمشاركة نخبة من المحامين السعوديين والقانونيين والاتحاد الهندسي الخليجي ورجال الأعمال، تنطلق في ديسمبر القادم بمدينة مراكش في المملكة المغربية، الدورة الخامسة من مؤتمر القانون بالشرق الأوسط، الذي تشارك وتتعاون في تنفيذه وزارة العدل بالمغرب بالتعاون مع مركز القانون السعودي للتدريب، وذلك بحضور أكثر من 500 خبير ومختص في الشؤون الاقتصادية والقانونية من القطاعات الحكومية والخاصة.

ويناقش المؤتمر في هذه الدورة عدداً من المواضيع المهمة، في مقدمتها خصائص عقود المقاولات والمشاريع الهندسية العملاقة، والخصخصة، والشراكة في مشاريع البلديات والإسكان والصحة، وحماية الاستثمارات في مجالات الطاقة والنفط والغاز، والجوانب القضائية والقانونية لعقود المقاولات الدولية والمشاريع الهندسية المرتبطة بها.

وقال مشاركون إن المؤتمر سيكون بوابة كبرى لملاقاة الشركات والمؤسسات الخليجية وفي الشرق الأوسط الحكومية والخاصة مع أوروبا وأفريقيا، حيث يشارك عدد من الوزراء من المغرب مع نظرائهم العرب والأفارقة والأوروبيين.

ويشارك المحامي السعودي ماجد قاروب بورقة عمل في الملتقى، وعبر عن بالغ الامتنان لدعم واهتمام وزارة العدل المغربية ووزيرها محمد أوجار لدعمه واهتمامه لهذا الملتقى الذي حظي في دورته السابقة بالمغرب برعاية سامية من ملك المغرب ما جعل المؤتمر محل اهتمام دول الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا ليكون ملتقى أفريقياً عالمياً يضم وزراء العدل والمال والاستثمار والطاقة والأعمال والمشاريع العملاقة في النقل والإسكان والطاقة، مثمناً الشراكة مع الاتحاد الهندسي الخليجي، ومرحباً بدعم واستضافة نقابة مراكش لفعاليات الدورة، وتوقع أن يثمر المؤتمر عن جذب الاستثمارات العالمية العملاقة، منوهاً بالدور المهم لجامعة «روما تراي» شريكا أكاديميا وكذلك نقابة المحامين الإيطالية الشريك المهني للمؤتمر ليضيف بعداً علمياً للنقاشات.