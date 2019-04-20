شكرا لقرائتكم خبر عن بيشة: 497 مدرسة تستعد لاختبارات 35 ألف طالب وطالبة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله سيف (بيشة)

تنطلق غداً (الأحد) الاختبارات النهائية للفصل الثاني من العام الدراسي الحالي لأكثر من 35 ألف طالب وطالبة في 497 مدرسة في قطاعي البنين والبنات للمرحلتين المتوسطة الثانوية في كافة مكاتب التعليم بتعليم بيشة.

ويبدأ نحو 400 مشرف ومشرفة في القطاعين، مساندة من مشرفي ومشرفات قسم الاختبارات والقبول وبقية أقسام الشؤون التعليمية ومكاتب التعليم بزيارة المدارس صباح غد، ضمن خطة زيارات معتمدة طوال فترة الاختبارات. وتعمل لجنة الإشراف على الاختبارات برئاسة مدير التعليم وأعضاء اللجنة وتنسيق من رئيسي قسمي الاختبارات والقبول بالإدارة على متابعة نتائج المرحلة الابتدائية ورصد درجات المواد المنتهي تصحيحها في برنامج نور وتزويد اللجنة ومكاتب التعليم بتقارير يومية عن سير الاختبارات والرصد.

وأكد مدير تعليم بيشة نايف الهاجري على قيادات التعليم وقادة المدارس ضرورة التأكد من استعدادات المدارس وجاهزيتها لاستقبال الطلاب والطالبات لأداء اختبارات نهاية العام، ومتابعة النظافة والصيانة والتكييف والتنسيق مع الجهات الإدارية والأمنية لضبط النظام أمام المدارس.