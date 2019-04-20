شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يوافق على تكليف 3 أئمة للحرمين في التراويح والقيام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتكليف عدد من أصحاب الفضيلة لإمامة المصلين بصلاتي التراويح والقيام خلال شهر رمضان المبارك. صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتكليف عدد من أصحاب الفضيلة لإمامة المصلين بصلاتي التراويح والقيام خلال شهر رمضان المبارك. وأوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبر حسابها في «تويتر» اليوم (السبت) أن المكلفين كالتالي: الدكتور ياسر الدوسري في المسجد الحرام، والدكتور أحمد الحذيفي والدكتور خالد المهنا في المسجد النبوي.



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