شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تعلن أسماء المرشحين لشغل 100 وظيفة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله القرني (الرياض) أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة أسماء المرشحين المبدئيين لشغل 100 وظيفة إدارية وفنية شاغرة للسعوديين من الرجال والنساء مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام بالتعاقد على الموقع الرسمي للوزارة https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/AboutMinistry/Pages/Employment.aspx. أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة أسماء المرشحين المبدئيين لشغل 100 وظيفة إدارية وفنية شاغرة للسعوديين من الرجال والنساء مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام بالتعاقد على الموقع الرسمي للوزارة https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/AboutMinistry/Pages/Employment.aspx. وأوضح وكيل الوزارة للخدمات المشتركة علي عسيري أن الوظائف الشاغرة تحت 26 مسمى وظيفي، وهي: أخصائي استثمار، أخصائي بيئي، أخصائي تطوير إداري، باحث إحصاء، باحث استثمار، باحث اقتصادي مساعد، باحث بيئي مساعد، باحث تسويق، باحث تطوير موارد بشرية، باحث تنظيم، باحث حماية بيئة مساعد، باحث زراعي مساعد، باحث عمليات موارد بشرية مساعد، باحث مساعد، باحث نظم جغرافية، محاسب، محاسب مساعد، محلل إحصائي، مراقب بيئي، مراقب مالي، مستشار قانوني، مصحح لغوي، مصمم جرافيكس، مهندس بيئي، مهندس بيئي مساعد، محلل إحصاء.



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