شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم مكة» يُرحِّل إجازة حافز «المبادرين» لبداية العام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة)al-

رحلت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة إجازة المعلمين المبادرين بالندب إلى مدارس غير مدارسهم من نهاية العام الدراسي الحالي إلى بداية العام الدراسي الجديد 1441/1440.

وأصدرت إدارة شؤون المعلمين بياناً تفصيلياً حول إجازة الحوافز بحيث تبدأ إجازة حافز الندب والمبادرة للمعلمين والمعلمات في المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال والتربية الخاصة بنهاية دوام يوم 20 من شهر شعبان الجاري، فيما تكون بداية المرحلة المتوسطة والثانوية بنهاية دوام يوم (الاثنين) الموافق للأول من شهر رمضان القادم على أن تكون إجازة المبادرين لمدة أسبوع مع بداية العام الدراسي الجديد، بحيث تكون عودتهم يوم الثاني من شهر محرم لعام 1441 بدلاً من عودتهم مع المعلمين في 17 ذي الحجة.