شكرا لقرائتكم خبر عن آل الشيخ يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة الولاية على أموال القاصرين.. الاثنين والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أحمد اللحياني (مكة المكرمة)
يعقد مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم اجتماعه بعد غد (الاثنين) 17 شعبان الجاري في مقر الهيئة بالرياض، برئاسة رئيس مجلس الإدارة وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، وبحضور أعضاء المجلس الدكتور محمد قاضي، والدكتور زيد الشثري، والدكتور محمد العقيلي، وأحمد الحمد، والدكتور توفيق الخيال، والدكتور سرحان بن عبدالله الشمري، والدكتور خالد الدوسري، والدكتور عصام الغامدي، والدكتور محمد العضيب، ورئيس الهيئة محمد العقلا.
وسيتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
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