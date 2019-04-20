شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تكشف حقيقة فيديو «قمر الدين» المخلوط بالزجاج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) كشفت وزارة التجارة والاستثمار حقيقة ما يتم تداوله عبر مقطع فيديو يتضمن الكشف عن منتج «قمر دين» سوري مخلوط بزجاج. كشفت وزارة التجارة والاستثمار حقيقة ما يتم تداوله عبر مقطع فيديو يتضمن الكشف عن منتج «قمر دين» سوري مخلوط بزجاج. وقالت الوزارة عبر حسابها في موقع «تويتر» اليوم (السبت): «إشارة إلى المقطع المتداول بعنوان «قمر الدين منتج سوري مخلوط بزجاج»، توضح الوزارة أن هذا المقطع قديم ويعاد تداوله، وما ورد فيه غير صحيح، حيث سحبت هيئة الغذاء والدواء العينات وأخضعتها للتحاليل المخبرية وأثبتت النتائج سلامته ومطابقته للمواصفات وخلوه من أي شوائب».



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