مكافحة المخدرات – وظائف مكافحة المخدرات القبول والتسجيل 1440 – تقديم وظائف المديرية...

نواصل وإياكم متابعينا الكرام عرض وظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات، حيث تعلن مكافحة المخدرات ممثلة بالإدارة العامة عن فتح القبول والتسجيل للرتب العسكرية للرجال وللنساء.

نعرض على حضراتكم وظائف مكافحة المخدرات 1440، حيث فتح القبول والتسجيل للرتب المعلن عنها بالإضافة لتوضيح رابط التقديم وموعد التقديم المخصص.

مكافحة المخدرات

تعلن المديرية العامة لمكافحة المخدرات ممثلة بالإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل للرتب العسكرية وهي (وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي) للرجال بالإضافة لرتبة (جندي) نساء وذلك للعمل بجميع مناطق المملكة.

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الرتبة المؤهل المطلوب مجال الوظيفة التخصص وكيل رقيب شهادة البكالوريوس رجال مالية، محاسبة، شريعة، قانون، لغات، نظم معلومات، شبكات، برمجة، تصنيع غذائي عريف شهادة دبلوم معتمدة لمدة سنتين دراسية أو أكثر ما بعد الثانوة العامة رجال محاسبة، مالية، برمجة، شبكات، تصمم جرافيك، تمريض، تحليل بيانات، تصنيع غذائي، علوم أغذية جندي أول شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها + دورة تخصصية لمدة سنة دراسية أو أكثر بعد الثانوية رجال لغة إنجليزية، برمجة، شبكات، قوى كهربائية، تبريد وتكييف، تصميم جرافيك، كهرباء سيارات، ميكانيكا سيارات، إلكرونيا، تحليل البيانات، فني توثيق (تصوير) جندي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها رجال ونساء

المديرية العامة لمكافحة المخدرات

لابد للمتقدم أن تتوافر فيه عدد من الشروط الخاصة ألا وهي:

لابد وأن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الأصل والمنشأ على أن يتم استثناء من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

لابد من تمتع المتقدم أو المتقدمة بحسن السير والسلوك وألا يكون قد تم الحكم على أي منهما بجريمة مخلة بالشرف، ولم يسبق التعيين على وظيفة مدنية أو وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية وألا يكون مطرودا من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 17 عام وألا يزيد عن 30 عام وفقا للهوية الوطنية وقت تقديم الطلب

بالنسبة للعنصر النسائي يجب ألا يقل عمر المتقدمة عن 21 عام وألا يزيد عن 35 عام وفقا للهوية الوطنية وقت تقديم الطلب

اجتياز المتقدم والمتقدمة للفحص الطبي والمقابلة الشخصية وكافة مراحل القبول

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن (168) سم مع مناسبة الطول مع الوزن وفقا للائحة الطبية

يجب ألا يقل طول المتقدمة عن (160) سم مع مناسبة الطول مع الوزن وفقا للائحة الطبية

يجب ألا يكون المتقدم متزوجا من غير سعودية وألا تكون المتقدمة متزوجة من غير سعودي

حصول المتقدم على المؤهل المطلوب للرتبة المتقدم إليها وفقا للشروط

تقديم وظائف مكافحة المخدرات

يتم التقديم للوظائف المعلن عنها ابتداءا من يوم الأحد الموافق 1440/8/16 في تمام الساعة العاشرة صباحا وحتى يوم الخميس الموافق 1440/8/20 ف تمام العاشرة أيضا.

مكافحة المخدرات القبول والتسجيل

يتم التقديم للوظائف عبر الرابط التالي من هنا