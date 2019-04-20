، بالفيديو .. فيل غاضب يَقلب السيارات ويُثير الفزع ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أحدث فيل هارب حالةً من الفوضى في بلدة هندية، وتمكّن من قلب عدة سيارات بخرطومه، وسط محاولات فاشلة من الأهالي للسيطرة على الحيوان الهائج.
وحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: فإن الفيل فرّ من الشخص الذي يتولّى تربيته في بلدة كوزهالمنام بولاية كيرالا جنوبي البلاد، ثم بثّ الهلع على الطريق.
وأظهر مقطع فيديو الفيلَ المسمّى "فاداكومناتان غانيشان"، وهو يقوم بقلب سيارة بخرطومه، فيما ألقاها بعيدًا كما لو كانت شيئًا خفيفًا للغاية.
وذكرت تقارير محلية أن الفيل الذي كان من المفترض أن يقدم عرضًا في مهرجان محلي، ألحق أضرارًا بالغة بأربع سيارات في البلدة بعدما أخذ يتمشّى كما يحلو له على الطرق.
وظلّ السكان يراقبون حركة الفيل الغاضب وسط حالة من الفزع، لكنّ آخرين رموا عدة حبال إلى الطريق حتى يعلق فيها الحيوان وتصبح السيطرة عليه أمرًا ممكنًا.
ولم يستطع أهالي البلدة أن يخرجوا من المأزق إلا حين حضر الشخص الذي يربّي الفيل، وعندها تم إيقافه، بعدما عاش الجميع لحظات مروعة.
بالفيديو .. فيل غاضب يَقلب السيارات ويُثير الفزعصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-20
أحدث فيل هارب حالةً من الفوضى في بلدة هندية، وتمكّن من قلب عدة سيارات بخرطومه، وسط محاولات فاشلة من الأهالي للسيطرة على الحيوان الهائج.
وحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: فإن الفيل فرّ من الشخص الذي يتولّى تربيته في بلدة كوزهالمنام بولاية كيرالا جنوبي البلاد، ثم بثّ الهلع على الطريق.
وأظهر مقطع فيديو الفيلَ المسمّى "فاداكومناتان غانيشان"، وهو يقوم بقلب سيارة بخرطومه، فيما ألقاها بعيدًا كما لو كانت شيئًا خفيفًا للغاية.
وذكرت تقارير محلية أن الفيل الذي كان من المفترض أن يقدم عرضًا في مهرجان محلي، ألحق أضرارًا بالغة بأربع سيارات في البلدة بعدما أخذ يتمشّى كما يحلو له على الطرق.
وظلّ السكان يراقبون حركة الفيل الغاضب وسط حالة من الفزع، لكنّ آخرين رموا عدة حبال إلى الطريق حتى يعلق فيها الحيوان وتصبح السيطرة عليه أمرًا ممكنًا.
ولم يستطع أهالي البلدة أن يخرجوا من المأزق إلا حين حضر الشخص الذي يربّي الفيل، وعندها تم إيقافه، بعدما عاش الجميع لحظات مروعة.
20 إبريل 2019 - 15 شعبان 1440
01:50 PM
أحدث فيل هارب حالةً من الفوضى في بلدة هندية، وتمكّن من قلب عدة سيارات بخرطومه، وسط محاولات فاشلة من الأهالي للسيطرة على الحيوان الهائج.
وحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: فإن الفيل فرّ من الشخص الذي يتولّى تربيته في بلدة كوزهالمنام بولاية كيرالا جنوبي البلاد، ثم بثّ الهلع على الطريق.
وأظهر مقطع فيديو الفيلَ المسمّى "فاداكومناتان غانيشان"، وهو يقوم بقلب سيارة بخرطومه، فيما ألقاها بعيدًا كما لو كانت شيئًا خفيفًا للغاية.
وذكرت تقارير محلية أن الفيل الذي كان من المفترض أن يقدم عرضًا في مهرجان محلي، ألحق أضرارًا بالغة بأربع سيارات في البلدة بعدما أخذ يتمشّى كما يحلو له على الطرق.
وظلّ السكان يراقبون حركة الفيل الغاضب وسط حالة من الفزع، لكنّ آخرين رموا عدة حبال إلى الطريق حتى يعلق فيها الحيوان وتصبح السيطرة عليه أمرًا ممكنًا.
ولم يستطع أهالي البلدة أن يخرجوا من المأزق إلا حين حضر الشخص الذي يربّي الفيل، وعندها تم إيقافه، بعدما عاش الجميع لحظات مروعة.
، بالفيديو .. فيل غاضب يَقلب السيارات ويُثير الفزع ،
المصدر : الخليج 365
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