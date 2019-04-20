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أكدت وزارة التجارة والاستثمار أنه وفيما يتعلق بالمقطع المتداول بعنوان "قمر الدين منتج سوري مخلوط بزجاج"؛ فإن هذا المقطع قديم ويُعاد تداوله، وما ورد فيه غير صحيح.
وقالت الوزارة اليوم: سحبت هيئة الغذاء والدواء العينات وأخضعتها للتحاليل المخبرية، وأثبتت النتائج سلامته ومطابقته للمواصفات وخلوّه من أي شوائب.
"التجارة": ما ورد في مقطع "قمر الدين مخلوط بزجاج" غير صحيحصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-20
أكدت وزارة التجارة والاستثمار أنه وفيما يتعلق بالمقطع المتداول بعنوان "قمر الدين منتج سوري مخلوط بزجاج"؛ فإن هذا المقطع قديم ويُعاد تداوله، وما ورد فيه غير صحيح.
وقالت الوزارة اليوم: سحبت هيئة الغذاء والدواء العينات وأخضعتها للتحاليل المخبرية، وأثبتت النتائج سلامته ومطابقته للمواصفات وخلوّه من أي شوائب.
20 إبريل 2019 - 15 شعبان 1440
01:05 PM
"الغذاء والدواء" أخضعتْه للتحاليل المخبرية وأثبتت النتائج سلامته
أكدت وزارة التجارة والاستثمار أنه وفيما يتعلق بالمقطع المتداول بعنوان "قمر الدين منتج سوري مخلوط بزجاج"؛ فإن هذا المقطع قديم ويُعاد تداوله، وما ورد فيه غير صحيح.
وقالت الوزارة اليوم: سحبت هيئة الغذاء والدواء العينات وأخضعتها للتحاليل المخبرية، وأثبتت النتائج سلامته ومطابقته للمواصفات وخلوّه من أي شوائب.
، "التجارة": ما ورد في مقطع "قمر الدين مخلوط بزجاج" غير صحيح ،
المصدر : الخليج 365
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