، سبت ماطر بمكة وعسير وجازان و"الأرصاد" تبشّر بتنبيه متقدّم ،

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً يفيد بهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرّمة.
وقالت "الأرصاد"، الحالة تشمل: "تربة، أضم، العرضيات، والأجزاء المجاورة لها، قد تمتد إلى الطائف".
وأضافت: بداية الإنذار في الساعة الواحدة مساء اليوم السبت ونهايته في الساعة السابعة من مساء اليوم نفسه.
من ناحية أخرى، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً يفيد بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة؛ قد تؤدي إلى جريان السيول على منطقتَي عسير وجازان.
وقالت "الأرصاد"، الحالة تشمل في عسير: "أبها، خميس مشيط، الحرجة، الربوعة، سراة عبيدة، رجال ألمع، محايل، النماص، بلقرن، والأجزاء المجاورة لها".
وتشمل في جازان: "الريث، هروب، الدائر، الخوبة، والأجزاء المجاورة لها، وتمتد إلى أبو عريش، وأحد المسارحة".
وأضافت: بداية الإنذار في الساعة الواحدة ظهر اليوم السبت، ونهايته في الساعة السابعة من مساء اليوم نفسه.
سبت ماطر بمكة وعسير وجازان و"الأرصاد" تبشّر بتنبيه متقدّمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-20
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً يفيد بهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرّمة.
وقالت "الأرصاد"، الحالة تشمل: "تربة، أضم، العرضيات، والأجزاء المجاورة لها، قد تمتد إلى الطائف".
وأضافت: بداية الإنذار في الساعة الواحدة مساء اليوم السبت ونهايته في الساعة السابعة من مساء اليوم نفسه.
من ناحية أخرى، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً يفيد بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة؛ قد تؤدي إلى جريان السيول على منطقتَي عسير وجازان.
وقالت "الأرصاد"، الحالة تشمل في عسير: "أبها، خميس مشيط، الحرجة، الربوعة، سراة عبيدة، رجال ألمع، محايل، النماص، بلقرن، والأجزاء المجاورة لها".
وتشمل في جازان: "الريث، هروب، الدائر، الخوبة، والأجزاء المجاورة لها، وتمتد إلى أبو عريش، وأحد المسارحة".
وأضافت: بداية الإنذار في الساعة الواحدة ظهر اليوم السبت، ونهايته في الساعة السابعة من مساء اليوم نفسه.
20 إبريل 2019 - 15 شعبان 1440
12:59 PM
في حالة تسبقها رياح نشطة مثيرة للأتربة وتستمر إلى مساء اليوم
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً يفيد بهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرّمة.
وقالت "الأرصاد"، الحالة تشمل: "تربة، أضم، العرضيات، والأجزاء المجاورة لها، قد تمتد إلى الطائف".
وأضافت: بداية الإنذار في الساعة الواحدة مساء اليوم السبت ونهايته في الساعة السابعة من مساء اليوم نفسه.
من ناحية أخرى، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً يفيد بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة؛ قد تؤدي إلى جريان السيول على منطقتَي عسير وجازان.
وقالت "الأرصاد"، الحالة تشمل في عسير: "أبها، خميس مشيط، الحرجة، الربوعة، سراة عبيدة، رجال ألمع، محايل، النماص، بلقرن، والأجزاء المجاورة لها".
وتشمل في جازان: "الريث، هروب، الدائر، الخوبة، والأجزاء المجاورة لها، وتمتد إلى أبو عريش، وأحد المسارحة".
وأضافت: بداية الإنذار في الساعة الواحدة ظهر اليوم السبت، ونهايته في الساعة السابعة من مساء اليوم نفسه.
، سبت ماطر بمكة وعسير وجازان و"الأرصاد" تبشّر بتنبيه متقدّم ،
المصدر : الخليج 365
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