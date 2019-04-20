، سبت ماطر بمكة وعسير وجازان و"الأرصاد" تبشّر بتنبيه متقدّم ،

محمد بن مسعود - الدمام - في حالة تسبقها رياح نشطة مثيرة للأتربة وتستمر إلى مساء اليوم

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً يفيد بهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرّمة.

وقالت "الأرصاد"، الحالة تشمل: "تربة، أضم، العرضيات، والأجزاء المجاورة لها، قد تمتد إلى الطائف".

وأضافت: بداية الإنذار في الساعة الواحدة مساء اليوم السبت ونهايته في الساعة السابعة من مساء اليوم نفسه.

من ناحية أخرى، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً يفيد بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة؛ قد تؤدي إلى جريان السيول على منطقتَي عسير وجازان.



وقالت "الأرصاد"، الحالة تشمل في عسير: "أبها، خميس مشيط، الحرجة، الربوعة، سراة عبيدة، رجال ألمع، محايل، النماص، بلقرن، والأجزاء المجاورة لها".

وتشمل في جازان: "الريث، هروب، الدائر، الخوبة، والأجزاء المجاورة لها، وتمتد إلى أبو عريش، وأحد المسارحة".

وأضافت: بداية الإنذار في الساعة الواحدة ظهر اليوم السبت، ونهايته في الساعة السابعة من مساء اليوم نفسه.