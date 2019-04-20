غبار وكتلة باردة وانخفاض لدرجات الحرارة.. تحذيرات من الطقس اليوم والكشف عن موعد انكسار الموجة

قال مركز طقس العرب، إنه من المتوقع أن تضرب كتلة باردة، المملكة، بداية من مساء اليوم السبت، تعمل على تشكّل موجة غبار متوسطة إلى كثيفة وتستمر خلال منتصف الأسبوع.

وأشار المركز، في بيان، إلى أن الكتلة الهوائية الباردة تصل ذروتها مع ساعات ليلة الأحد وصباح يوم الإثنين، على أن تكون الحرارة أقل من 5 درجات مئوية في أجزاء من الجوف وغرب الحدود الشمالية وأجزاء من تبوك، كما تصل الحرارة إلى الصفر المئوي في مرتفعات اللوز والشهيباء.

وأوضح أن الموجة الباردة ستشتد في المنطقة الشمالية فجر وصباح الإثنين، ما يؤدي إلى اشتداد في كثافة الموجة الغبارية على شمال شرق وشرق المملكة وبشكل متوسط في المناطق الوسطى تشمل القصيم ومنطقة الرياض بما فيها العاصمة نفسها.

وأكد المركز أن نسب الغبار في أجواء العاصمة الرياض سترتفع صباح يوم (الإثنين) ويصبح الطقس مغبراً بحدة متفاوتة، ويكون الغبار أقوى في الأحياء الشمالية والشرقية.

وأضاف: تبعات الموجة الغبارية تستمر خلال يومي الثلاثاء والأربعاء؛ بحيث يتركز الغبار في الربع الخالي وأجزاء من السفوح الشرقية لجنوب غرب المملكة وتنحسر عن باقي مناطق المملكة.