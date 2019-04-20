شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشورى يشارك في قمة بغداد لبرلمانات دول الجوار والان نبدء بالتفاصيل

وصل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ اليوم إلى بغداد، للمشاركة في أعمال قمة بغداد لبرلمانات دول جوار العراق التي ينظمها مجلس النواب العراقي.

وكان في استقباله والوفد المرافق له بمطار بغداد الدولي رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي وعدد من المسؤولين.

يذكر أن قمة بغداد تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين العراق والدول المجاورة له ودعم الجهود الإقليمية لمكافحة الإرهاب.

ويضم وفد المجلس أعضاء مجلس الشورى معالي الأستاذ محمد المزيد والأستاذ ناصر النعيم والأستاذ هزاع القحطاني والدكتور عدنان البار وعدد من مسؤولي المجلس.