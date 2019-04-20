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مدير تعليم الشرقية يوجه رسالة مهمة للطلاب قبل الامتحانات

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وجه مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، رساله توعوية لأبنائه وبناته الطلبة بمناسبة بدء اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي، داعياً إياهم لقراءة أسئلة الاختبارات بتمعن وتخصيص وقتاً كافيا للإجابة عن كل سؤال، فضلاً عن التوجه إلى منازلهم فور الانتهاء من أداء الاختبارات، كذلك الاهتمام بالتغذية الصحية والراحة وعدم السهر، إضافة لدعوته أولياء أمور الطلاب والطالبات إلى ضرورة تعزيز تكامل الأدوار ببن الأسرة والمدرسة بما يصب في مصلحة الطلبة، إضافة لتهيئة الأسرة الجو النفسي والاجتماعي والصحي لأبنائهم وبناتهم أثناء فترة الاختبارات، موضحاً بأن ذلك له دور إيجابي ينعكس على استعداد الطلبة الذهني والفكري وتخطي الصعوبات أثناء الاختبار، لافتاً في الوقت عينه بأهمية متابعة أولياء الأمور لأبنائهم أثناء توجههم للمدارس في الصباح الباكر، وكذلك التأكد من عودتهم لمنازلهم بعد فراغهم من أداء الاختبارات مباشرة لكي لا يكونوا عرضة للمخاطر.

كما أوضح مدير التعليم الدكتور ناصر الشلعان، أن الوقوف والاطمئنان على أداء سير الاختبارات لا يقتصر على العاملين بتلك المدارس بل ينطلق أولاُ من قبل القيادات التعليمية وصولاً للمشرفين والمشرفات في كافة مكاتب التعليم بالمنطقة من خلال جدولة زيارات ميدانية لتلك المدارس والرفع أولا بأول بتقارير يومية للاطلاع والاطمئنان على سير الاختبارات، والتصحيح والرصد أول بأول حتى يتم إظهار النتائج في موعدها المحدد.

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