شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم الشرقية يوجه رسالة مهمة للطلاب قبل الامتحانات والان نبدء بالتفاصيل
كما أوضح مدير التعليم الدكتور ناصر الشلعان، أن الوقوف والاطمئنان على أداء سير الاختبارات لا يقتصر على العاملين بتلك المدارس بل ينطلق أولاُ من قبل القيادات التعليمية وصولاً للمشرفين والمشرفات في كافة مكاتب التعليم بالمنطقة من خلال جدولة زيارات ميدانية لتلك المدارس والرفع أولا بأول بتقارير يومية للاطلاع والاطمئنان على سير الاختبارات، والتصحيح والرصد أول بأول حتى يتم إظهار النتائج في موعدها المحدد.
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