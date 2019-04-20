شكرا لقرائتكم خبر عن 31 شاحنة تغيث 4 محافظات و1500 سلة لنازحي الضالع والان نبدء بالتفاصيل
وفي اليوم نفسه، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1500 سلة غذائية، تزن 111 طنا، على النازحين والمتضررين في منطقة مريس التابعة لمديرية قطعبة بمحافظة الضالع، يستفيد منها 9 آلاف فرد، وهي ضمن مشروع توزيع 102.170 سلة غذائية تستهدف عدة محافظات يمنية.
ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة من خلال المركز للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.
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