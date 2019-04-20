شكرا لقرائتكم خبر عن 31 شاحنة تغيث 4 محافظات و1500 سلة لنازحي الضالع والان نبدء بالتفاصيل

عبرت منفذ الوديعة الحدودي أمس الأول، 31 شاحنة إغاثية كبيرة تحمل على متنها 9.375 كرتونا من التمور و3 آلاف سلة غذائية، و7.400 كرتون من اللحوم مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف عدة محافظات يمنية، عدن وشبوة ومأرب والمهرة.

وفي اليوم نفسه، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1500 سلة غذائية، تزن 111 طنا، على النازحين والمتضررين في منطقة مريس التابعة لمديرية قطعبة بمحافظة الضالع، يستفيد منها 9 آلاف فرد، وهي ضمن مشروع توزيع 102.170 سلة غذائية تستهدف عدة محافظات يمنية.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة من خلال المركز للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.