شكرا لقرائتكم خبر عن حملة على السوق المركزية لرفع المستوى الصحي والان نبدء بالتفاصيل

نفذت بلدية وسط الدمام ممثلة بإدارة صحة البيئة مؤخراً حملة مكثفة في السوق المركزية للحوم والدواجن والأسماك؛ وذلك بهدف رفع المستوى الصحي في السوق والتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والتي تتمثل في التأكد من وجود التراخيص المهنية لمزاولة النشاط، والتزام العاملين باستخراج الشهادات الصحية والتقيد بالزي المحدد والتأكد من النظافة العامة للمنشأة وحفظ وتداول اللحوم والأسماك بطريقة صحية ملائمة، ويأتي ذلك ضمن برنامج (#غذاؤكم_أمانة).

ودعت بلدية وسط الدمام جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر قنوات الأمانة التفاعلية والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم.