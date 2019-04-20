الارشيف / اخبار السعوديه

حملة على السوق المركزية لرفع المستوى الصحي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن حملة على السوق المركزية لرفع المستوى الصحي والان نبدء بالتفاصيل

نفذت بلدية وسط الدمام ممثلة بإدارة صحة البيئة مؤخراً حملة مكثفة في السوق المركزية للحوم والدواجن والأسماك؛ وذلك بهدف رفع المستوى الصحي في السوق والتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والتي تتمثل في التأكد من وجود التراخيص المهنية لمزاولة النشاط، والتزام العاملين باستخراج الشهادات الصحية والتقيد بالزي المحدد والتأكد من النظافة العامة للمنشأة وحفظ وتداول اللحوم والأسماك بطريقة صحية ملائمة، ويأتي ذلك ضمن برنامج (#غذاؤكم_أمانة).

ودعت بلدية وسط الدمام جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر قنوات الأمانة التفاعلية والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حملة على السوق المركزية لرفع المستوى الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا