شكرا لقرائتكم خبر عن حملة على السوق المركزية لرفع المستوى الصحي والان نبدء بالتفاصيل
ودعت بلدية وسط الدمام جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر قنوات الأمانة التفاعلية والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم.
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