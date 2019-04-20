صور.. شوارع حي الخالدية بخميس مشيط أشبه بموقع التشاليح

2019-04-20

متابعات الخليج 365- فهدالقحطاني - خميس مشيط

ناشد عدد من سكان حي الخالدية بمحافظة خميس مشيط الجهات المسؤولة لإبعاد ونقل السيارات التالفة والمشلحة المنتشرة في شوارع الحي، حيث تشكل هذه المركبات التالفة شللاً لحركة المرور كل يوم، وخاصة في وقت مرور حافلات المدارس وقت الدراسة.

وذكر بعض سكان الحي أن تلك المركبات أصبحت تشكل خطراً على سكان الحي لتجمع الحيوانات الضالة والزواحف والحشرات داخلها وتحتها.

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عدسة “متابعات الخليج 365” رصدت بعد جولة في بعض شوارع الحي عدداً كثيراً من تلك السيارات التالفة والمتهالكة.

وناشد المواطنون الجهات المسؤولة بتشكيل لجنة من أجل إبعاد تلك المركبات التي شوَّهت الحي وعرقلت حركة المرور.