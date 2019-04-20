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تنبيه متقدم بهطول أمطار رعدية على الباحة
متابعات الخليج 365 - الباحة
حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم السبت، من هطول أمطار رعدية مصحوبةً بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة الباحة.
وتشمل الحالة الجوية، مدينة الباحة محافظات المندق, وبلجرشي, والعقيق, والمخواة والأجزاء المجاورة لها، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة 9 مساءً.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شمال وغرب المملكة كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية (على مرتفعات نجران، جازان. عسير، الباحة وتمتد شرقاً إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض).
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