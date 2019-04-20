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تركي بن طلال يصلي خلف إمام النماص ابن مجدوع بعد تماثله للشفاء
متابعات الخليج 365 - سعيد ال هطلاء - النماص
أدى الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير أمس الجمعة الصلاة، خلف إمام جامع عثمان في النماص الشيخ علي بن حسن بن مجدوع، وهو الجامع الذي تعرض فيه الإمام للاعتداء قبل أسبوعين.
كما قام سموه بزيارته لتعزيته في والده المغفور له حسن بن مجدوع رحمه الله.
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