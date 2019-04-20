تركي بن طلال يصلي خلف إمام النماص ابن مجدوع بعد تماثله للشفاء

2019-04-20

متابعات الخليج 365 - سعيد ال هطلاء - النماص

أدى الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير⁩ أمس الجمعة الصلاة، خلف إمام جامع عثمان في النماص الشيخ علي بن حسن بن مجدوع، وهو الجامع الذي تعرض فيه الإمام للاعتداء قبل أسبوعين.

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كما قام سموه بزيارته لتعزيته في والده المغفور له حسن بن مجدوع رحمه الله.