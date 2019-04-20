العوج بدعو الأمم المتحدة للإسراع في تنفيذ مشاريعها الحيوية باليمن

2019-04-20

متابعات الخليج 365 - واس

دعا وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني نجيب العوج، مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع إلى الإسراع في تنفيذ المشاريع الحيوية التي ترتبط بالخدمات الأساسية في بلاده.

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وشدد الوزير العوج – خلال لقاءه بالمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع UNOPS، بانه كالوتي – على أهمية التنسيق مع الحكومة فيما يخص المشاريع التي ينفذها المكتب حاليًا في اليمن.

واستعرض المسؤول اليمني خلال اللقاء الذي تم على هامش مشاركته في أعمال منتدى تمويل التنمية في مدينة نيويورك الأميركية- استعرض جهود الحكومة الشرعية بالتعاون مع البنك الدولي واتحاد الغرف التجارية لإعادة تأهيل القطاع الخاص الذي تضرر كثيرًا جراء انقلاب المليشيات الحوثية.

من جانبها، أشارت المسؤولة الأممية، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية- إلى أن المكتب استكمل العمل في نحو ٤٠ مشروعًا في اليمن، مشيرة إلى أن هناك ١١٣ مشروعًا آخر قيد الإنجاز تشمل مشاريع الطرقات وتنظيف الشوارع والتخلص من المخلفات ومشاريع المياه والطاقة الشمسية.