تعليم عسير يكشف أسباب تأخر إعلان حركة النقل الداخلي

2019-04-20

متابعات الخليج 365 - سعيد ال هطلاء - عسير

كشفت إدارة التعليم في منطقة عسير عن أسباب تأخر الإعلان عن حركة النقل الداخلي لهذا العام.

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وقالت الإدارة، عبر حسابها في “تويتر”، إنه حرصاً من الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير على شمول وتحقيق أكبر قدر ممكن من رغبات المتقدمين والمتقدمات لحركة النقل الداخلي ، فقد تقرر تأجيلها إلى موعد لاحق، وبما يسهم في استكمال كافة معطياتها.

وجاء توضيح تعليم عسير بعد أن نشرت “متابعات الخليج 365” مساء أمس خبراً عن تساؤل عدد من المعلمين والمعلمات عن أسباب تأخر إعلان حركة النقل الداخلي وعدم وجود توضيح من تعليم عسير بشأن أسباب التأخر.

وكان الجميع ينتظر الإعلان أول أمس الخميس عن حركة النقل، بحسب ما أُعلن من خلال الوزارة في وقت سابق.