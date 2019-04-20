مصرع وإصابة 40 شخصاً في حادث انقلاب حافلة جنوب كازاخستان

2019-04-20

متابعات الخليج 365 - متابعة

قُتل ما لا يقل عن 11 شخصًا وأصيب 29 آخرون في حادث انقلاب حافلة جنوب كازاخستان.

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وقال مصدر بوزارة الداخلية في كازاخستان: “إن حادثًا وقع اليوم على الطريق السريع جنوب كازاخستان، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 11 شخصًا، منهم ثمانية توفوا في الحال، وإصابة 29 آخرين”، مفيدًا أنه من المحتمل أن يزداد عدد القتلى بسبب خطورة الحادث والإصابات.

وأضاف المصدر “إنه في حدود الخامسة صباحًا انقلبت حافلة ركاب على الطريق السريع في كازاخستان تفاديًا لحادث اصطدام وقع أثناء مرورها بين سيارة خفيفة وشاحنة كانت متوقفة بجانب الطريق على بعد 181 كلم من طريق ألماتي- طشقند السريع”.