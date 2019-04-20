جموع غفيرة تشيع جثمان الشهيد البطل الهزازي بالمسارحة

2019-04-20

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

أدى جموع المصلين بجامع عمر بن الخطاب بإسكان رمادا، التابع لمحافظة أحد المسارحة ، بعد صلاة عصر أمس صلاة الميت على شهيد الواجب وكيل الرقيب محمد حسين علي هزازي أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بمنطقة نجران .

وتقدم المقدم عبدالله بن سلطان القحطاني من قوة جازان , المصلين بجامع عمر بن الخطاب بإسكان رمادا , الذي نقل عقب الصلاة تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله – لذوي الشهيد .

كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، لأسرة الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله في الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم عبر أسرة وذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

Advertisements

وقد أدى الصلاة مع القحطاني عدد من ضباط القوات المسلحة من نجران المقدم ناصر منصور العجمي وعدد من مديري الدوائر الحكومية ومشايخ وجموع من أهالي المنطقة.

وتحدث أخو الشهيد الأكبر عيسى وهو أحد المرابطين عن مدى سعادته باستشهاد أخيه محمد في مواقع الشرف، وقال “إننا ووالدتنا وزوجته وإخوانه وأبناءه في قمة السعادة ونحن نزف ابننا الشهيد هذا اليوم ونسأل الله أن يجعله من الشهداء”.

وأضاف أن أخيه الشهيد متزوج وترتيبه الثالث من بين ستة من الذكور وأربع من الإناث وله من الأبناء ستة ثلاثة ذكور وثلاث إناث، وكان باراً بوالدتي محباً للخير محبوباً لدى الجميع.

وقال المقدم ناصر منصور العجمي، والذي حضر من نجران، إن الشهيد عُرف عنه اتباع التعليمات وتنفيذ الأوامر، محباً للخير محافظاً على صلاته مطيعاً لرؤسائه صادقاً في تعامله محباً للخير لزملائه.