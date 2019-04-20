حساب المواطن يوضح الطريقة الصحيحة لإرفاق المستندات

2019-04-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365 الطريقة الصحيحة لإرفاق المستندات؛ لإثبات استقلالية المستفيد للحصول على الدعم المستحق.

جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مستفيد قال خلاله: “عند التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 للفرد وإرفاق رقم الفاتورة ورقم الحساب ثم يأتي إرفاق رقم الملف هل المقصود صورة من الفاتورة؟”.

ورد حساب خدمة العملاء بقوله: “أهلاً بك، نعم عند إرفاقك لفاتورة كهرباء باسمك كمستند لإثبات الاستقلالية يلزم تعبئة الحقول المطلوبة (رقم الفاتورة – رقم الحساب الخاص بفاتورة الكهرباء )ويتم إرفاق المستند وأن تكون بإحدى هذه الصيغ، (jpg- jpeg – png – bmp- pdf)بحيث وأن يكون الحجم لا يتجاوز 2 ميجابايت”.

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يذكر أن برنامج حساب متابعات الخليج 365 أودع في وقت سابق، 2.5 مليار ريال مخصص دعم لمستفيدي الدفعة السابعة عشرة لشهر أبريل من العام الجاري.

وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 10.6 مليون ريال، وقد بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في هذه الدفعة 84% متخطياً عددهم حاجز الـ 12.5 مليون مستفيد وتابع، فيما بلغ إجمالي المدفوعات منذ انطلاق البرنامج وحتى الدفعة الحالية 40 مليار ريال، بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ17 دفعة أكثر من 318 مليون ريال.

وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 سلطان القحطاني بأن 44% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1000 ريال للأسرة الواحدة، مبيناً بأن أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج تجاوزوا 2.2 مليون مستفيد بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.8 مليون مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في دفعة شهر أبريل أكثر من 1.4 مليون مستفيد.

وبيّن القحطاني أن مكونات الدعم في برنامج حساب متابعات الخليج 365 تتمحور حول التغير في أسعار الطاقة والأثر المباشر وغير المباشر بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على سلة الأغذية، حيث يقوم البرنامج بتغطية فرق الزيادة المُقر قبل تطبيقه، داعياً المستفيدين لاستخدام حاسبة الدعم التقديرية؛ للتأكد من مقدار الدعم، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية عبر الرابط هنا.